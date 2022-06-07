На организацию детского отдыха в Татарстане выделили 1,7 млрд рублей в 2022 году

В Татарстане на детский отдых направили 1,7 млрд рублей. Об этом заявил министр по делам молодёжи республики Тимур Сулейманов.

Как сообщает «Реальное время», отдых организуют для 218 тыс. детей в течение года. Планируется, что этим летом в лагерях республики отдохнут порядка 182 тыс. детей в возрасте от семи до 17 лет. В настоящее время в летних загородных, палаточных лагерях находится порядка 16 тыс. детей.

Также стало известно, что в Удмуртии утвердили долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года — соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

По сообщениям udm-info.ru, в региональном правительстве ставят перед собой цель — создать условия для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодёжи Удмуртии в условиях трансформационных процессов на рынке труда.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 16 тыс. подростков устроят на подработку летом.