В Подмосковье более 16 тысяч подростков устроят на подработку летом

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что летом в регионе будут трудоустроены более 16 тыс. подростков.
В Подмосковье более 16 тысяч подростков устроят на подработку летом
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Выйти на подработку в свободное от учёбы время, например в период летних каникул, могут молодые люди от 14 до 18 лет. Работодатель официально с каждым подростком заключает трудовой договор и вносит записи в трудовую книжку. К слову, молодёжь сейчас чаще всего выбирает электронную трудовую книжку», — отметила Каклюгина.

По её словам, самыми популярными направлениями для трудоустройства среди молодёжи традиционно являются ландшафтный дизайн, курьерская деятельность, делопроизводство, помощник библиотекаря.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.

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