Арктический салон пройдёт 19 — 21 августа в Петербурге

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Арктический салон состоится 19 — 21 августа в Санкт-Петербурге.
Арктический салон пройдёт 19 — 21 августа в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Мероприятия пройдут в формате полярных станций, погружая всех участников в атмосферу арктических экспедиций», — заявили в пресс-службе комитета по делам Арктики.

Запланированы деловая и культурная программы, в том числе для детей и молодёжи.

Как отметил глава комитета Герман Широков, «Арктика совсем близко», а Петербург — один из основных игроков в её развитии.

Ранее профессор Финансового университета, член Общественного совета при Минвостокразвития России Иван Петров назвал туризм драйвером устойчивого развития Арктики и Камчатки.

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