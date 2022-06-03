Профессор Петров назвал туризм драйвером устойчивого развития Арктики
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В беседе с ИА REGNUM он отметил, что Россия активно реализует проекты освоения арктических территорий, цель которых — обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие регионов с соблюдением всех экологических ограничений и интересов коренных народов.
«Драйвером такого развития является туристическая отрасль, которая ориентируется на сохранение окружающей среды и максимальное вовлечение населения в реализуемые проекты», — сказал Петров.
По его словам, местное население, малый и средний бизнес гармонично включаются в туристическую отрасль.
«Именно поэтому региональные и территориальные органы власти предоставляют бизнесу существенные преференции, в том числе в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что в Камчатском крае подписано 55 инвестиционных соглашений в области туризма.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.