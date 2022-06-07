В Ижевске рассказали о мероприятиях в честь Дня России и Дня города

В Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на руководителя Центра активных коммуникаций Удмуртии Евгению Сундукову.

Программа рассчитана на три дня.

10 июня в Ижевске отметят День двора. Различные мероприятия состоятся на придомовых территориях.

В День района, 11 июня, запланированы мастер-классы, концерты, флешмобы.

12 июня основными площадками станут Центральная площадь, набережная Ижевского пруда, площадка у Ротонды и у Дома правительства, передаёт ИА «Удмуртия».

Состоятся женский сеанс одновременной игры в шахматы «Ход королевы по-ижевски» и сеанс одновременной игры в шашки «Путь в дамки».

Также пройдёт молодёжный проект «Всё включено».

Ранее сообщалось, что в России проведут фестивали в честь Дня молодёжи.