В Ижевске рассказали о мероприятиях в честь Дня России и Дня города

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В Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.
В Ижевске рассказали о мероприятиях в честь Дня России и Дня города
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на руководителя Центра активных коммуникаций Удмуртии Евгению Сундукову.

Программа рассчитана на три дня.

10 июня в Ижевске отметят День двора. Различные мероприятия состоятся на придомовых территориях.

В День района, 11 июня, запланированы мастер-классы, концерты, флешмобы.

12 июня основными площадками станут Центральная площадь, набережная Ижевского пруда, площадка у Ротонды и у Дома правительства, передаёт ИА «Удмуртия».

Состоятся женский сеанс одновременной игры в шахматы «Ход королевы по-ижевски» и сеанс одновременной игры в шашки «Путь в дамки».

Также пройдёт молодёжный проект «Всё включено».

Ранее сообщалось, что в России проведут фестивали в честь Дня молодёжи.

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