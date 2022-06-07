Учителя из Ленобласти помогут школам Енакиево в ДНР подготовиться к 1 сентября

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Власти Ленобласти направят в город Енакиево Донецкой Народной Республики учителей для оказания помощи в подготовке к 1 сентября.
Учителя из Ленобласти помогут школам Енакиево в ДНР подготовиться к 1 сентября
  • РИА Новости

«Ленобласть взяла шефство над городом и составляет план первоочередных мероприятий по восстановлению в нём инфраструктуры и жизнедеятельности», — говорится в Telegram-канале «Большая перемена РФ».

Кроме учителей в Енакиево отправятся специалисты по дорожному строительству, мобильные медицинские бригады.

28 мая глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что Ленинградская область отправила в город гуманитарный конвой с различными специалистами, строительной техникой и медицинской аппаратурой.

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