Учителя из Ленобласти помогут школам Енакиево в ДНР подготовиться к 1 сентября

Власти Ленобласти направят в город Енакиево Донецкой Народной Республики учителей для оказания помощи в подготовке к 1 сентября.

«Ленобласть взяла шефство над городом и составляет план первоочередных мероприятий по восстановлению в нём инфраструктуры и жизнедеятельности», — говорится в Telegram-канале «Большая перемена РФ».

Кроме учителей в Енакиево отправятся специалисты по дорожному строительству, мобильные медицинские бригады.

28 мая глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что Ленинградская область отправила в город гуманитарный конвой с различными специалистами, строительной техникой и медицинской аппаратурой.