Ленобласть направила в Енакиево гумконвой со специалистами и стройтехникой

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Глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что Ленинградская область отправила в город гуманитарный конвой с различными специалистами, строительной техникой и медицинской аппаратурой.
Ленобласть направила в Енакиево гумконвой со специалистами и стройтехникой
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Из Ленобласти выехал сегодня гуманитарный конвой на Енакиево. Выехала спецтехника и специалисты разных профилей. В том числе едут медики так называемым медицинским автопоездом — там и флюорограф, и маммограф, и другая аппаратура. Будут все специалисты», — сказал Храменков.

Он добавил, что в составе колонны также едут коммунальные работники, строители, специалисты по ремонту дорог. Конвой прибудет в город в течение нескольких дней. 

Ранее Храменков заявил, что выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР) города Красный Лиман начнётся в ближайшие дни.

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