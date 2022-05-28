Ленобласть направила в Енакиево гумконвой со специалистами и стройтехникой

Глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что Ленинградская область отправила в город гуманитарный конвой с различными специалистами, строительной техникой и медицинской аппаратурой.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Из Ленобласти выехал сегодня гуманитарный конвой на Енакиево. Выехала спецтехника и специалисты разных профилей. В том числе едут медики так называемым медицинским автопоездом — там и флюорограф, и маммограф, и другая аппаратура. Будут все специалисты», — сказал Храменков.

Он добавил, что в составе колонны также едут коммунальные работники, строители, специалисты по ремонту дорог. Конвой прибудет в город в течение нескольких дней.

Ранее Храменков заявил, что выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР) города Красный Лиман начнётся в ближайшие дни.