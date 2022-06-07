Специалисты рассказали о необходимой программе на лето для будущего первоклассника

Учитель-дефектолог, член совета сообщества «Университет детства» Надежда Куликова и психолог Елена Драгойлович рассказали о необходимой программе на лето для будущего первоклассника.

«Подвижные игры с правилами тренируют крупную моторику, за счёт которой в дальнейшем формируются более сложные и тонкие движения мелкой моторики», — заявила Куликова в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, будущим первоклассникам полезно развивать умение чувствовать, систематизировать и обобщать информацию, нарабатывать темп мыслительной деятельности.

Со своей стороны, Драгойлович выразила мнение, что в преддверии школьного года важны не только игры.

«Хорошо, если родители будут ненавязчиво создавать игровые ситуации, в которых ребёнок сможет раскрыться и показать, какой он представляет себе школу, чего в ней боится», — отметила она.

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