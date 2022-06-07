Долецкая рассказала о своём состоянии после ДТП с участием курьера в Москве

Бывший главный редактор Vogue Russia Алёна Долецкая рассказала о своём самочувствии после того, как её в центре Москвы сбил курьер на электровелосипеде.

Долецкая дала комментарий «Газете.Ru» и подтвердила, что после аварии у неё диагностировали перелом руки.

«Сбили, да. Я пока ещё не понимаю, как мы будем заниматься этим с ГАИ, потому что водитель-то уехал, это самое главное. Перелом. Говорят, что четыре недели восстанавливаться. Да (поиски ведутся. — RT)», — рассказала Долецкая.

Ранее сообщалось, что у Долецкой диагностировали закрытый перелом кости трапеции правой кисти и ушиб правого локтевого сустава после ЧП с курьером.

Инцидент произошёл 7 июня в Кропоткинском переулке в Москве.