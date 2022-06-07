ТАСС: в центре Москвы неизвестный сбил экс-главреда российского Vogue Алёну Долецкую

В Кропоткинском переулке в центре Москву неизвестный на электровелосипеде сбил экс-главреда российского Vogue Алёну Долецкую.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

У Долецкой диагностировали закрытый перелом кости трапеции правой кисти и ушиб правого локтевого сустава.

«По словам пострадавшей, в Кропоткинском переулке неизвестный на электровелосипеде совершил на неё наезд», — сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МВД.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб и ещё пять человек пострадали в аварии в Астраханской области.

ДТП произошло в результате выезда автомобиля Opel на встречную полосу на трассе Астрахань — Марфино и столкновения со служебным автомобилем Lada Vesta.