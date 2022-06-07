ТАСС: в центре Москвы неизвестный сбил экс-главреда российского Vogue Алёну Долецкую

Короткая ссылка
В Кропоткинском переулке в центре Москву неизвестный на электровелосипеде сбил экс-главреда российского Vogue Алёну Долецкую.
ТАСС: в центре Москвы неизвестный сбил экс-главреда российского Vogue Алёну Долецкую
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

У Долецкой диагностировали закрытый перелом кости трапеции правой кисти и ушиб правого локтевого сустава.

«По словам пострадавшей, в Кропоткинском переулке неизвестный на электровелосипеде совершил на неё наезд», — сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МВД.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб и ещё пять человек пострадали в аварии в Астраханской области. 

ДТП произошло в результате выезда автомобиля Opel на встречную полосу на трассе Астрахань — Марфино и столкновения со служебным автомобилем Lada Vesta.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить