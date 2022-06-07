ТАСС: в центре Москвы неизвестный сбил экс-главреда российского Vogue Алёну Долецкую
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
У Долецкой диагностировали закрытый перелом кости трапеции правой кисти и ушиб правого локтевого сустава.
«По словам пострадавшей, в Кропоткинском переулке неизвестный на электровелосипеде совершил на неё наезд», — сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МВД.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб и ещё пять человек пострадали в аварии в Астраханской области.
ДТП произошло в результате выезда автомобиля Opel на встречную полосу на трассе Астрахань — Марфино и столкновения со служебным автомобилем Lada Vesta.