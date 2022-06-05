В результате ДТП в Астраханской области погиб начальник местного отдела полиции

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Начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб и ещё пять человек пострадали в аварии в Астраханской области. Об этом сообщил представитель УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло в результате выезда автомобиля Opel на встречную полосу на трассе Астрахань — Марфино и столкновения со служебным автомобилем Lada Vesta.

«В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте. Пассажир Lada, водитель Opel (22-летняя женщина) и находящиеся в салоне три девушки 2004 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате аварии с участием двух иномарок на Садовом кольце у метро «Парк культуры» в Москве.

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