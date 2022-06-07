В Госдуме предлагают стандартизировать работу бизнес-коучей

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Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала, что в Госдуме предложили внести бизнес-тренеров в реестр профессий, прописать стандарты их работы, а также создать чёрный список инфомошенников.
В Госдуме предлагают стандартизировать работу бизнес-коучей
  • РИА Новости

Эти и другие предложения обсуждают члены межфракционной рабочей группы Госдумы по вопросу законодательного регулирования деятельности бизнес-тренеров и тренеров личностного роста.

В основном реестре профессий нет бизнес-тренера, соответственно нет и соответствующих требований, поэтому их нужно разработать, объяснила Лантратова в интервью «Парламентской газете».

«Специалист должен подтвердить свою компетентность. Для этого на онлайн-площадках может вводиться верификация документов коуча», — добавила депутат.

Также компаниям, предлагающим услуги, направленные на работу с личностным ростом, и использующим в названиях слова «академия» или «университет», хотят запретить это делать без соответствующей лицензии.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

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