Более 15 тысяч жителей Донбасса пересекли границу России в Ростовской области за сутки
- РИА Новости
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15 тыс. граждан», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии CAESAR калибра 155 мм.
За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинской армии погибли десять человек, ещё 17 граждан получили ранения.