Более 15 тысяч жителей Донбасса пересекли границу России в Ростовской области за сутки

За минувшие сутки более 15 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу России в Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15 тыс. граждан», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии CAESAR калибра 155 мм.

За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинской армии погибли десять человек, ещё 17 граждан получили ранения.