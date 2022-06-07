На Алтае отменили масочный режим
- РИА Новости
«На период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в сообщении на официальном сайте краевой администрации.
Вместе с этим рекомендации по соблюдению масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, сохраняются.
В Омской области 2 июня отменили ряд ограничительных мер по COVID-19 — в частности, больше не действует масочный режим, режим самоизоляции для пенсионеров и омичей из групп риска, обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.
Ранее Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.