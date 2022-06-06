В Калининградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Калининградской области за неделю с 30 мая до 5 июня выявили 150 случаев COVID-19.
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Охват тестированием — 90,9 на 100 тыс. населения в сутки.

По данным ведомства, эпидемиологический процесс характеризуется сохраняющимся трендом снижения заболеваемости (-8% по сравнению с 21-й неделей).

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

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