Депутат Кузьмин прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.

«Болонское соглашение давало право расширенного обучения. То есть расширить границы России и позволить обучаться за рубежом. Что дало это России и российскому образованию? На мой взгляд, ничего. Потому что те, кто получил образование за рубежом, имели определённый соблазн, но не имели там возможности трудоустройства и возвращались сюда, находясь в поисках работы для себя. Границы сегодня закрыты, студенты вернулись, послы вернулись, и на этом можно было бы поставить точку», — сказал Кузьмин.

Он отметил, что на сегодняшний день вопрос стоит о том, что Министерство образования работает над возвращением «истинной российской формы образования».

«Это, конечно, улучшит ситуацию с образованием в нашей стране. Потому что мы будем получать образование с нашими историческими корнями, и наши гениальные ребятишки будут работать на наших производствах... Каких-то грандиозных, глобальных изменений, ухудшающих систему образования, не будет», — заключил депутат.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что все образовательные организации России исключены из Болонского процесса.

Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.