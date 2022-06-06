В Подмосковье рассказали о работе по строительству новых школ и детсадов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по строительству новых школ и детсадов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ещё одна тема — стройка школ. Они тоже у нас все большие, долгожданные. И Лобня, и Одинцово, и Балашиха. Мне кажется, нет школы, которой бы не ждали. Так же, как и детских садов. Поэтому я напоминаю ещё раз, что эта работа является приоритетной», — заявил Воробьёв на заседании с правительством региона.

Он также отметил систему рейтинга школ в Подмосковье.

«Напоминаю, что всем тем, кто попал в зелёную зону, у нас предусмотрены дополнительные гранты», — добавил губернатор.

Кроме того, Воробьёв поручил ускорить капитальный ремонт школ, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это президентский проект — 326 школ, капремонт. Он требует тщательного изучения при проектировании, выходе на работу, чтобы не было сюрпризов при реализации за короткий период. Мы, как правило, закрываем школы в начале мая для того, чтобы успеть сделать большой объём работ и открыть школы к 1 сентября», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Москве 16 дополнительных строений передали школам и детским садам.