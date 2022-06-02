В Москве 16 дополнительных строений передали школам и детским садам

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с января этого года власти передали столичным учебным заведениям 16 дополнительных строений.
В Москве 16 дополнительных строений передали школам и детским садам
  • РИА Новости

В таких зданиях при необходимости можно открывать новые классы, лаборатории, кружки, пишет kp.ru.

«С начала текущего года мы выделили образовательным учреждениям — четырём детским садам и 12 школам — 16 зданий общей площадью 121,9 тыс. кв. м. В результате эти заведения смогут принять 7,4 тыс. воспитанников и учеников», — рассказал вице-мер.

Наряду с этим стало известно, что в Московской области проведут работы по повышению безопасности учащихся вблизи более 50 детских учебных заведений, сообщает телеканал «360».

Мероприятия пройдут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В планах ремонт 45 региональных дорог, обустройство новых тротуаров и светофоров.

Ранее сообщалось, что в области начали строительство 20 современных школ.

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