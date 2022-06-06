Врач Длин напомнил о пользе воды для здоровья

Короткая ссылка
Врач высшей категории Сергей Длин напомнил о пользе воды для здоровья.
Врач Длин напомнил о пользе воды для здоровья
  • Gettyimages.ru

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что 2 л воды — условная норма. Считается, что необходимо выпивать около 30 мл воды на килограмм веса.

«Во-первых, потому что всего лишь 30% от суточной нормы уже будет ускорять клеточный метаболизм, то есть обновление клеток уже через 40 минут. И это для организма и в целом для здоровья очень полезно», — пояснил врач.

Если человек пьёт достаточное количество воды, то также активируется так называемая липаза.

«Она влияет на жировой обмен в нашем организме. И люди, которые, как правило, пьют достаточное количество воды, очень даже хорошо снижают свой вес», — подчеркнул Длин.

Как добавил эксперт, вода способствует тому, что человек улучшает своё питание.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить