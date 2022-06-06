Эковолонтёры провели уборки в регионах России по случаю Дня эколога

Короткая ссылка
В День эколога, 5 июня, в 15 регионах страны при поддержке Российского экологического оператора волонтёры собрали тонны отходов.
Эковолонтёры провели уборки в регионах России по случаю Дня эколога
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Днём эколога мы открыли экологический марафон, который завершится 26 июня. В рамках марафона пройдут экскурсии на предприятия по переработке отходов, экологические эстафеты ЭкоГТО, различные просветительские мероприятия. Так, в первый день старта марафона к нему подключились 15 регионов, где прошло около 26 экологических мероприятий. Эти мероприятия объединили более 1 тыс. неравнодушных к экологическим вопросам людей», — прокомментировал глава РЭО Денис Буцаев.

Отмечается, что в Московской области одновременно прошли сразу три субботника на разных территориях, а также акция #СтопБорщевик.

Ранее progorod43 сообщал о ликвидации 176 нелегальных свалок в Кировской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить