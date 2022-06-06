Эковолонтёры провели уборки в регионах России по случаю Дня эколога

В День эколога, 5 июня, в 15 регионах страны при поддержке Российского экологического оператора волонтёры собрали тонны отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Днём эколога мы открыли экологический марафон, который завершится 26 июня. В рамках марафона пройдут экскурсии на предприятия по переработке отходов, экологические эстафеты ЭкоГТО, различные просветительские мероприятия. Так, в первый день старта марафона к нему подключились 15 регионов, где прошло около 26 экологических мероприятий. Эти мероприятия объединили более 1 тыс. неравнодушных к экологическим вопросам людей», — прокомментировал глава РЭО Денис Буцаев.

Отмечается, что в Московской области одновременно прошли сразу три субботника на разных территориях, а также акция #СтопБорщевик.

Ранее progorod43 сообщал о ликвидации 176 нелегальных свалок в Кировской области.