Мишустин анонсировал создание индустриальных центров компетенций для импортозамещения

Минцифры России должно подготовить предложения по вопросу создания индустриальных центров компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер перечислил основные решения по итогам прошедшей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2022.

«Создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики», — приводит ТАСС слова Мишустина на оперативном совещании с заместителями.

По его словам, предложения по их составу подготовит Минцифры во взаимодействии с другими ведомствами, в частности — с Минпромторгом.

Ранее замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.