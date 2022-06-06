Мишустин анонсировал создание индустриальных центров компетенций для импортозамещения

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Минцифры России должно подготовить предложения по вопросу создания индустриальных центров компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин анонсировал создание индустриальных центров компетенций для импортозамещения
  • РИА Новости

Премьер перечислил основные решения по итогам прошедшей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2022.

«Создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики», — приводит ТАСС слова Мишустина на оперативном совещании с заместителями.

По его словам, предложения по их составу подготовит Минцифры во взаимодействии с другими ведомствами, в частности — с Минпромторгом.

Ранее замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.

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