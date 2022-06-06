Мишустин анонсировал создание индустриальных центров компетенций для импортозамещения
- РИА Новости
Премьер перечислил основные решения по итогам прошедшей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2022.
«Создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики», — приводит ТАСС слова Мишустина на оперативном совещании с заместителями.
По его словам, предложения по их составу подготовит Минцифры во взаимодействии с другими ведомствами, в частности — с Минпромторгом.
Ранее замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.