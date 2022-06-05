Собянин: у Москвы есть возможность снизить зависимость от импорта

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у российской столицы имеется возможность меньше зависеть от импорта.
Собянин: у Москвы есть возможность снизить зависимость от импорта
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

«Благодаря активному промышленному росту последних лет у нас есть возможность снизить зависимость от импорта», — написал он в своём Telegram-канале. 

Мэр столицы добавил, что перед многими отраслями российской промышленности стоит задача работать на импортозамещение в условиях санкций и трудностей с логистикой. 

По словам Собянина, в Москве и Московской области в обрабатывающей промышленности заняты более 3 тыс. предприятий.

«В столице производят роботов, 3D-принтеры, лифты, детали двигателей, стройматериалы, проектируют самолёты, ракеты-носители и многое другое», — отметил он.

Ранее замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.

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