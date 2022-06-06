Песков прокомментировал предложение Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом
- РИА Новости
Песков прокомментировал инициативу режиссёра Никиты Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом.
По словам представителя Кремля, некоторые из эпизодов, связанных с работой «Ельцин Центра», вызывали широкие споры и дискуссии у общественности.
«А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — сказал он.
Он отметил, что не знаком в деталях с призывом Михалкова.
По его словам, Минюст руководствуется критериями, которые чётко закреплены в законе.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.