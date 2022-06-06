Песков прокомментировал предложение Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом

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Некоторые эпизоды работы «Ельцин Центра» вызывали широкие дискуссии, но в вопросе признания какой-либо организации иноагентом нужно руководствоваться нормами законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал предложение Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом
  • РИА Новости

Песков прокомментировал инициативу режиссёра Никиты Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом.

По словам представителя Кремля, некоторые из эпизодов, связанных с работой «Ельцин Центра», вызывали широкие споры и дискуссии у общественности.

«А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — сказал он.

Он отметил, что не знаком в деталях с призывом Михалкова.

По его словам, Минюст руководствуется критериями, которые чётко закреплены в законе.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.

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