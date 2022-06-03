Минюст внёс Алексея Пивоварова и Олега Кашина в список иноагентов
Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин, а также ещё четыре человека включены в реестр СМИ-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста России.
- РИА Новости
Помимо них в реестр внесены Юлия Цветкова, Николай Петров, Михаил Соколов и Ирина Данилович.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.
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