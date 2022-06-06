Всероссийский центр для одарённых незрячих детей откроют осенью в Москве

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Всероссийский центр для слепых школьников, проявивших выдающиеся академические способности, откроют на базе школы-интерната №1 в Москве.
Всероссийский центр для одарённых незрячих детей откроют осенью в Москве
  • РИА Новости

Центр примет первых учеников уже осенью, пишет «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

«Хочу также отметить, что на работу Всероссийского центра для слепых обучающихся в этом году из городского бюджета будет выделено около 22 млн рублей, а также 5 млн рублей из федерального бюджета за счёт средств государственной программы «Доступная среда», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.

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