Всероссийский центр для одарённых незрячих детей откроют осенью в Москве
- РИА Новости
Центр примет первых учеников уже осенью, пишет «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.
«Хочу также отметить, что на работу Всероссийского центра для слепых обучающихся в этом году из городского бюджета будет выделено около 22 млн рублей, а также 5 млн рублей из федерального бюджета за счёт средств государственной программы «Доступная среда», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.