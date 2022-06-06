Самозанятым хотят наравне с МСП предоставить право получения помещений в аренду без торгов

Физическим лицам, которые платят налог на профессиональный доход, хотят дать возможность получения государственного (муниципального) имущества без торгов.

Такой закон, внесённый Тюменской областной думой, планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 6 июня, сообщает «Парламентская газета».

По действующим нормам государственные и муниципальные преференции могут получать малые и средние предприниматели. В том числе им может предоставляться государственное и муниципальное имущество в аренду без проведения торгов. Самозанятые этой возможности лишены, несмотря на предусмотренное законодательством равенство прав на получение имущественной поддержки.

Для единообразного подхода к предоставлению господдержки в законе «О защите конкуренции» предлагается прописать, что граждане, которые платят налог на профессиональный доход, тоже могут получать государственные и муниципальные преференции, в том числе по аренде.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.