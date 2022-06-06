Самозанятым хотят наравне с МСП предоставить право получения помещений в аренду без торгов

Короткая ссылка
Физическим лицам, которые платят налог на профессиональный доход, хотят дать возможность получения государственного (муниципального) имущества без торгов.
Самозанятым хотят наравне с МСП предоставить право получения помещений в аренду без торгов
  • globallookpress.com

Такой закон, внесённый Тюменской областной думой, планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 6 июня, сообщает «Парламентская газета».

По действующим нормам государственные и муниципальные преференции могут получать малые и средние предприниматели. В том числе им может предоставляться государственное и муниципальное имущество в аренду без проведения торгов. Самозанятые этой возможности лишены, несмотря на предусмотренное законодательством равенство прав на получение имущественной поддержки.

Для единообразного подхода к предоставлению господдержки в законе «О защите конкуренции» предлагается прописать, что граждане, которые платят налог на профессиональный доход, тоже могут получать государственные и муниципальные преференции, в том числе по аренде.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить