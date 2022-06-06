В Госдуме рассмотрят законопроект о расширении мер господдержки для многодетных

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В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, согласно которому хотят разрешить многодетным семьям направлять на погашение ипотеки государственные выплаты в том случае, если собственниками жилья будут не только родители, но и их дети.
В Госдуме рассмотрят законопроект о расширении мер господдержки для многодетных
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

На данный момент семьи, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребёнок могут получить от государства 450 тыс. рублей и направить эти деньги на погашение ипотеки.

«Реализация данной меры поддержки невозможна, если приобретаемое жилое помещение поступает в собственность не только супругов, но и детей», — обратил внимание соавтор инициативы, сенатор Владимир Городецкий.

В то же время, выделение долей детям в приобретаемом объекте недвижимости является обязательным в случаях, когда для покупки жилья и гашения ипотечного кредита применяется маткапитал. Такие семьи практически не могут получить гарантированные им в рамках программы 450 тыс. рублей, отмечает сенатор.

В связи с этим законом предлагается направлять эту выплату на полное или частичное погашение ипотеки при условии, что в результате жилое помещение станет собственностью не только многодетных родителей, но и их детей.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.

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