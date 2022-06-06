Нутрициолог Ефимова рассказала, кому может быть противопоказано употребление чая

Нутрициолог, специалист по лечебным протоколам питания Алёна Ефимова рассказала, что чёрный и зелёный чаи противопоказаны при беременности, заболеваниях надпочечников и железодефицитной анемии.

«Чёрный и зелёный чаи содержат кофеин, а он препятствует усвоению фолиевой кислоты. Не стоит их употреблять во время беременности. Кофеин — это психоактивное вещество. Напитки, в которых он содержится, стимулируют нервную систему. Поэтому людям, у которых есть проблемы с надпочечниками, не стоит употреблять чёрный и зелёный чай. Также кофеин способствует расширению сосудов и может вызвать тахикардию», — объяснила Ефимова в разговоре с URA.RU.

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