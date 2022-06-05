Корабли Балтийского флота начали учения по поиску подлодки противника

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Корветы «Сообразительный» и «Стойкий», а также сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота начали совместные учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника.
Корабли Балтийского флота начали учения по поиску подлодки противника
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Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе выхода в море экипажи корветов и сторожевого корабля в морских полигонах начали отработку задачи тактического учения по поиску подводной лодки условного противника», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что корабли также проведут ряд совместных учений с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ.

Ранее в Минобороны России информировали, что в Тихом океане начались учения Тихоокеанского флота с привлечением более 40 кораблей и судов, а также 20 самолётов и вертолётов.

Как сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.

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