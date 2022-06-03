МО России: начались учения Тихоокеанского флота с привлечением более 40 кораблей и судов

Короткая ссылка
В Минобороны России информировали, что в Тихом океане начались учения Тихоокеанского флота с привлечением более 40 кораблей и судов, а также 20 самолётов и вертолётов.

В ведомстве отметили, что в ходе учений будет отработан поиск подводных лодок условного противника, организация противовоздушной обороны, а также выполнение учебно-боевых упражнений по надводным и воздушным целям.

«На выходе из районов сосредоточения уже отработан ряд задач, в том числе практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью, и выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин, несущих опасность мирному судоходству», — передаёт слова ведомства ТАСС.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить