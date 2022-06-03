МО России: начались учения Тихоокеанского флота с привлечением более 40 кораблей и судов

В Минобороны России информировали, что в Тихом океане начались учения Тихоокеанского флота с привлечением более 40 кораблей и судов, а также 20 самолётов и вертолётов.

В ведомстве отметили, что в ходе учений будет отработан поиск подводных лодок условного противника, организация противовоздушной обороны, а также выполнение учебно-боевых упражнений по надводным и воздушным целям.

«На выходе из районов сосредоточения уже отработан ряд задач, в том числе практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью, и выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин, несущих опасность мирному судоходству», — передаёт слова ведомства ТАСС.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.