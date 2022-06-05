Рудник в Норильске возобновил работу в штатном режиме после сообщения о задымлении

Рудник «Комсомольский» в Норильске, на котором ранее произошло задымление, возобновил работу в штатном режиме.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе «Норникеля».

«Силами военизированных горноспасательных подразделений задымление устранено. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и проветривания. Сейчас рудник работает в штатном режиме», — отметили в компании.

Уточняется, что проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что на руднике «Комсомольский» эвакуированы рабочие из-за сообщения о задымлении.

Информация о пострадавших отсутствует.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с пожаром на руднике.