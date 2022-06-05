Рудник в Норильске возобновил работу в штатном режиме после сообщения о задымлении
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе «Норникеля».
«Силами военизированных горноспасательных подразделений задымление устранено. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и проветривания. Сейчас рудник работает в штатном режиме», — отметили в компании.
Уточняется, что проводится расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что на руднике «Комсомольский» эвакуированы рабочие из-за сообщения о задымлении.
Информация о пострадавших отсутствует.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с пожаром на руднике.