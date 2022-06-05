На руднике «Комсомольский» в Норильске эвакуированы рабочие из-за сообщения о задымлении
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«Норильск, рудник «Комсомольский». На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По информации РИА Новости, задымление локализовали сотрудники военизированных горно-спасательных подразделений.
Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента, в результате которого три человека погибли на руднике в Оренбургской области.