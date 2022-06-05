На руднике «Комсомольский» в Норильске эвакуированы рабочие из-за сообщения о задымлении

Короткая ссылка
На руднике «Комсомольский» в Норильске эвакуированы рабочие в связи с сообщением о задымлении, информирует ГУ МЧС по Красноярскому краю.
На руднике «Комсомольский» в Норильске эвакуированы рабочие из-за сообщения о задымлении
  • © 24.mchs.gov.ru

«Норильск, рудник «Комсомольский». На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По информации РИА Новости, задымление локализовали сотрудники военизированных горно-спасательных подразделений.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента, в результате которого три человека погибли на руднике в Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить