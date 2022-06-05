Красноярская прокуратура начала проверку из-за пожара на руднике в Норильске

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Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с пожаром на руднике «Комсомольский» в Норильске.
Красноярская прокуратура начала проверку из-за пожара на руднике в Норильске
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Предварительно установлено, что возгорание произошло в связи с коротким замыканием электрооборудования в моторном отсеке ПДМ (погрузочно-доставочной машины)», — отмечается в заявлении.

Предварительно установлено, что пострадавшие отсутствуют, машинист, управляющий ПДМ, не пострадал. Завершается эвакуация горняков. Пожар локализован.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на руднике «Комсомольский» в Норильске из-за сообщения о задымлении были эвакуированы рабочие.

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