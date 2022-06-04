Начальника ГУ МЧС по Москве прооперировали после инфаркта

Начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов прооперирован после инфаркта на пожаре, его состояние стабильное.

«Состояние стабильное, успели Сергею Алексеевичу вовремя сделать необходимое вмешательство — поставили стенты», — цитирует ТАСС замглавы ведомства Илью Денисова.

По его словам, второй пострадавший — сотрудник МЧС Максим Серёгин — в хорошем состоянии и скоро будет выписан.

3 июня в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошёл пожар, который получил четвёртый номер сложности из пяти.

Сообщалось, что Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре.