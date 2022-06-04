Начальника ГУ МЧС по Москве прооперировали после инфаркта

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Начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов прооперирован после инфаркта на пожаре, его состояние стабильное.
Начальника ГУ МЧС по Москве прооперировали после инфаркта
  • © moscow.mchs.gov.ru

«Состояние стабильное, успели Сергею Алексеевичу вовремя сделать необходимое вмешательство — поставили стенты», — цитирует ТАСС замглавы ведомства Илью Денисова.

По его словам, второй пострадавший — сотрудник МЧС Максим Серёгин — в хорошем состоянии и скоро будет выписан.

3 июня в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошёл пожар, который получил четвёртый номер сложности из пяти.

Сообщалось, что Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре.

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