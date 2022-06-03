Число пострадавших в результате пожара в бизнес-центре Москвы увеличилось до четырёх

В результате пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Telegram-канале.

3 июня в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошёл пожар, который получил четвёртый номер сложности из пяти.

Площадь возгорания в восьмиэтажном здании составила 1,1 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС эвакуировали более 120 человек.

Сообщалось, что начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре.