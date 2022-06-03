Россия с 14 июня снимает ряд эпидемиологических ограничений на въезд в страну

Россия с 14 июня снимает все эпидемиологические ограничения на въезд в страну для иностранцев, прибывающих воздушным и морским транспортом.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить ковидную амнистию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что пандемия коронавируса в России может закончиться в обозримом будущем, но сам COVID-19 не уйдёт.

ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.