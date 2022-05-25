Собянин объявил ковидную амнистию

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить ковидную амнистию. В рамках неё московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение антикоронавирусных ограничений.

Об этом глава города сообщил в своём блоге.

«Мы видим падение реальных доходов граждан, поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — отметил Собянин.

По его словам, в рамках данной амнистии органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение антикоронавирусных ограничений.

Также правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Уточняется, что амнистии подлежат все соответствующие штрафы, за исключением штрафа за несоблюдение режима изоляции в период заболевания COVID-19.

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