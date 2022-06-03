Вице-спикер Воробьёв рассказал о форуме регионов Белоруссии и России

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На IX форуме регионов Белоруссии и России планируется подписать более 20 крупных контрактов, заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв.
Вице-спикер Воробьёв рассказал о форуме регионов Белоруссии и России
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«На сегодняшний день своё участие подтвердили 47 субъектов России, 41 губернатор, 18 руководителей законодательных органов власти регионов собираются лично принять участие в его работе», — цитирует Воробьёва «Парламентская газета».

По его словам, в рамках мероприятия планируется подписание более 20 крупных контрактов между хозяйствующими субъектами России и Белоруссии.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение граждан в Союзном государстве России и Белоруссии.

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