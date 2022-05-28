Посол России Грызлов высказался о Союзном государстве

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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Союзное государство будет образцом межгосударственного объединения XXI века.
Посол России Грызлов высказался о Союзном государстве
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

Он напомнил, что в ноябре 2021 года состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

«Были утверждены основные направления реализации положений договора о Союзном государстве. Оно будет образцом межгосударственного объединения XXI века», — заявил Грызлов.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение граждан в Союзном государстве России и Белоруссии.

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