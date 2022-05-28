Посол России Грызлов высказался о Союзном государстве
- РИА Новости
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Он напомнил, что в ноябре 2021 года состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
«Были утверждены основные направления реализации положений договора о Союзном государстве. Оно будет образцом межгосударственного объединения XXI века», — заявил Грызлов.
В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение граждан в Союзном государстве России и Белоруссии.