Посол России Грызлов высказался о Союзном государстве

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Союзное государство будет образцом межгосударственного объединения XXI века.

Он напомнил, что в ноябре 2021 года состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

«Были утверждены основные направления реализации положений договора о Союзном государстве. Оно будет образцом межгосударственного объединения XXI века», — заявил Грызлов.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение граждан в Союзном государстве России и Белоруссии.