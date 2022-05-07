МИД: Россия не сомневается в реализации положений договора о Союзном государстве

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Россия не сомневается, что положения договора о создании Союзного государства будут полностью реализованы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия не сомневается в реализации положений договора о Союзном государстве
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Не сомневаемся, что положения договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, выстраивания общего социально-экономического, оборонного, миграционного и культурно-гуманитарного пространства, будут полностью реализованы», — цитирует Захарову сайт российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, процесс интеграционного строительства Союзного государства ещё не завершён.

Дипломат отметила, что идёт работа по выравниванию условий хозяйствования для представителей бизнеса.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение граждан в Союзном государстве России и Белоруссии.

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