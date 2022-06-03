Чернышенко: Россия сможет заменить зарубежное ПО на российское во многих отраслях
- РИА Новости
«Все зарубежные решения будут выведены из эксплуатации и заменены на российские, это касается критической инфраструктуры, но я уверен, что и всей остальной примерно в эти же сроки можно будет реализовать», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что доля отечественного ПО на российских предприятиях составляет всего около четверти.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.