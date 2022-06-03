Мишустин: доля отечественного ПО на российских предприятиях не превышает 25%
- РИА Новости
Об этом он сказал на пленарной сессии VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
«Она (доля российского ПО. — RT) не превышает четверти от всех внедрённых технологий, выполняющих ключевые функции, — это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других», — цитирует его ТАСС.
Премьер также отметил, что «основой дальнейшей трансформации промышленности должна стать цифровизация всего жизненного цикла изделий — от идеи до утилизации».
Он отметил необходимость использования цифровых моделей новых проектируемых продуктов и производственных процессов, а также распространения IT-платформ.
Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.