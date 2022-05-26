Россияне рассказали, импортозамещение каких товаров нужно наладить в первую очередь

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в первую очередь необходимо наладить импортозамещение электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении RT).

По данным опроса, по 18% респондентов убеждены, что в приоритете должно быть локальное производство лекарств, а также продуктов питания. Ещё 12% уверены, что в первую очередь следует организовать импортозамещение промышленного оборудования и автомобилей.

По мнению 11% опрошенных, в стране нужно наладить производство всего, что ранее покупали за рубежом.

«О необходимости разработки в России собственного программного обеспечения говорили 8% респондентов. Наладить выпуск отечественной бытовой техники считают необходимым 6% россиян, одежды и обуви — 5%, железнодорожного, водного и авиатранспорта — 4%», — говорится в исследовании.

В необходимости скорейшей организации производства предметов личной гигиены уверены 3%, бытовой химии, медицинского оборудования, инструментов и косметики — по 2%. Ещё 8% опрошенных считают, что в импортозамещении нуждаются в первую очередь другие товары: упоминались бумага, оптика, стройматериалы, корма для животных, упаковочные материалы.

Лишь 4% россиян считают, что наладить полноценное импортозамещение сегодня невозможно.

В опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет задачи полного импортозамещения всей промышленности.