В столице рассказали, как пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва»

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В столице продолжается программа диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва», расположенных в парках и зонах отдыха. Специалисты рассказали, как, сэкономив время, можно пройти процедуры в этих центрах.
В столице рассказали, как пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва»
  • globallookpress.com

Об этом пишет НТВ.

«Чтобы наиболее комфортно проверить своё здоровье, мы рекомендуем москвичам планировать посещение днём в будние дни после обеда. Проверка организма, как правило, длится около часа. Обследование займёт ещё меньше времени, если перед посещением павильона заранее заполнить онлайн-анкету в своей электронной медицинской карте», — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Проверить здоровье могут все желающие с 08:00 до 20:00 каждый день.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» передавала, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.

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