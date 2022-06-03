Эвакуированная из горящего БЦ в Москве рассказала подробности происшествия

Жительница Москвы Мария Полупанова, которая в момент начала пожара находилась в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова, рассказала о произошедшем.

«Примерно в 9:30 раздался сигнал пожарной тревоги. Я была на шестом этаже в здании внутри. Мы увидели в окне дым, тут же начали эвакуироваться по лестницам», — сказала она в разговоре с телеканалом «Звезда».

Несмотря на начавшийся дождь, пламя начало охватывать здание ещё больше. Женщина, оказавшись на улице, видела, как горит БЦ.

«Огонь начал распространяться и вверх, и вниз. Очень быстро облицовочные панели начали плавиться и с огнями падать на землю. По фасаду огонь начал распространяться на левую часть здания», — добавила москвичка.

По её словам, фасад здания бизнес-центра полностью выгорел к 10:00.

Ранее один из сотрудников бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» рассказал о том, как проходила эвакуация из здания в начале пожара.

Также стало известно об ограничении движения для автотранспорта на улице Горбунова и на съездах на улицу с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинки из-за пожара.