Движение транспорта на улице Горбунова в Москве перекрыли из-за пожара в бизнес-центре

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Ограничение движения для автотранспорта ввели на улице Горбунова в Москве, а также на съездах на улицу с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка из-за пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза».
Движение транспорта на улице Горбунова в Москве перекрыли из-за пожара в бизнес-центре
  • РИА Новости

Об этом сообщает столичный Департамент транспорта в Telegram-канале.

Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место происшествия.

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