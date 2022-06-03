Движение транспорта на улице Горбунова в Москве перекрыли из-за пожара в бизнес-центре

Ограничение движения для автотранспорта ввели на улице Горбунова в Москве, а также на съездах на улицу с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка из-за пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза».

РИА Новости

Об этом сообщает столичный Департамент транспорта в Telegram-канале. Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место происшествия.