Сотрудник бизнес-центра в Москве рассказал о ходе эвакуации людей из горящего здания

Короткая ссылка
Один из сотрудников бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве рассказал о том, как проходила эвакуация из здания в начале пожара.
Сотрудник бизнес-центра в Москве рассказал о ходе эвакуации людей из горящего здания
  • РИА Новости

По словам Василия, как только сработала сигнализация, все работники организованно пошли на выход, сообщает Life.ru.

«Заработала сигнализация... Встали, оделись, пошли по лестнице. И как раз, когда на первый этаж спустились, там уже был дым и уже кричали: «Выбегайте, выбегайте!» — рассказал Василий Telegram-каналу SHOT.

По его словам, сотрудники его компании после эвакуации сделали перекличку в WhatsApp — потерявшихся или оставшихся внутри здания не оказалось.

Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место происшествия.

Также сообщается об ограничении движения для автотранспорта на улице Горбунова и на съездах на улицу с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка из-за пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить