Сотрудник бизнес-центра в Москве рассказал о ходе эвакуации людей из горящего здания
- РИА Новости
По словам Василия, как только сработала сигнализация, все работники организованно пошли на выход, сообщает Life.ru.
«Заработала сигнализация... Встали, оделись, пошли по лестнице. И как раз, когда на первый этаж спустились, там уже был дым и уже кричали: «Выбегайте, выбегайте!» — рассказал Василий Telegram-каналу SHOT.
По его словам, сотрудники его компании после эвакуации сделали перекличку в WhatsApp — потерявшихся или оставшихся внутри здания не оказалось.
Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м.
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место происшествия.
Также сообщается об ограничении движения для автотранспорта на улице Горбунова и на съездах на улицу с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка из-за пожара.