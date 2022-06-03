Сотрудник бизнес-центра в Москве рассказал о ходе эвакуации людей из горящего здания

Один из сотрудников бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве рассказал о том, как проходила эвакуация из здания в начале пожара.

По словам Василия, как только сработала сигнализация, все работники организованно пошли на выход, сообщает Life.ru.

«Заработала сигнализация... Встали, оделись, пошли по лестнице. И как раз, когда на первый этаж спустились, там уже был дым и уже кричали: «Выбегайте, выбегайте!» — рассказал Василий Telegram-каналу SHOT.

По его словам, сотрудники его компании после эвакуации сделали перекличку в WhatsApp — потерявшихся или оставшихся внутри здания не оказалось.

Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место происшествия.

Также сообщается об ограничении движения для автотранспорта на улице Горбунова и на съездах на улицу с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка из-за пожара.