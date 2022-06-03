Кардиолог Хорошев рассказал о негативных последствиях длительного ледяного душа

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев предупредил, что ледяной душ порой может спровоцировать спазм сосудов и интоксикацию организма.

«Основная масса всех сосудов в нашем организме — это капилляры различного уровня. Если человек вынужден мыться холодной водой долгое время, то это приводит к мощному капилляроспазму и оскудению капилляротока (движения крови по сосудам. — RT), особенно в мягких тканях, начиная с подкожной клетчатки», — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

По его словам, длительный капилляроспазм ведёт к кислородному голоданию, возникает перенасыщение мягких тканей недоокисленными продуктами, что, в свою очередь, приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу.

Стоять под холодной водой в душе можно не более трёх-четырёх минут, уточнил Хорошев.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.