Совбез России работает над мерами по смягчению последствий антироссийских санкций

В аппарате Совета безопасности России заявили, что Совбез занимается поиском и разработкой мер, которые помогут смягчить последствия внешних санкций для страны.

«Совет безопасности акцентирует свою деятельность на выработке мер по минимизации негативных социально-экономических последствий санкций недружественных стран в отношении нашей страны с целью не допустить критического развития событий в российской экономике», — цитирует заявление Совбеза ТАСС.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская промышленность начала адаптироваться к новым условиям.

2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.