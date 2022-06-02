Совбез России работает над мерами по смягчению последствий антироссийских санкций

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В аппарате Совета безопасности России заявили, что Совбез занимается поиском и разработкой мер, которые помогут смягчить последствия внешних санкций для страны.
Совбез России работает над мерами по смягчению последствий антироссийских санкций
  • РИА Новости

«Совет безопасности акцентирует свою деятельность на выработке мер по минимизации негативных социально-экономических последствий санкций недружественных стран в отношении нашей страны с целью не допустить критического развития событий в российской экономике», — цитирует заявление Совбеза ТАСС.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская промышленность начала адаптироваться к новым условиям.

2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.

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