Решетников: российская промышленность начала адаптироваться к новым условиям

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Российская промышленность начала адаптироваться к новым условиям, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Решетников: российская промышленность начала адаптироваться к новым условиям
  • РИА Новости

«На сокращение ВВП на 3% в годовом выражении по итогам апреля повлияло, в первую очередь, снижение логистики — мы это видим по темпам снижения в оптовой торговле и в транспорте. Промышленность оказалась более устойчивой к этим процессам — запустился процесс адаптации», — цитирует его ТАСС.

Решетников отметил, что экономические показатели свидетельствуют о кризисе спроса в России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.

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