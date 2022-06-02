Решетников: российская промышленность начала адаптироваться к новым условиям

Российская промышленность начала адаптироваться к новым условиям, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«На сокращение ВВП на 3% в годовом выражении по итогам апреля повлияло, в первую очередь, снижение логистики — мы это видим по темпам снижения в оптовой торговле и в транспорте. Промышленность оказалась более устойчивой к этим процессам — запустился процесс адаптации», — цитирует его ТАСС.

Решетников отметил, что экономические показатели свидетельствуют о кризисе спроса в России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.